Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Владимир Зеленский обвинил американского журналиста Такера Карлсона в работе на президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил на своем интервью британцу Пирсу Моргану.
«Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить вылизывать ему задницу, если честно», — сказал Зеленский журналисту.
При этом сам Карлсон ранее называл Зеленского диктатором и нелегитимным главой государства. Свои слова он пояснил запретом в стране религиозной конфессии и языковой группы. Также Зеленский был обвинен в убийстве своих политических оппонентов. На фоне этого депутат Верховной рады Александр Дубинский высказался о планах США свергнуть главу киевского режима. К тому же Карлсон обвинял Зеленского в продаже Украины западным странам.
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