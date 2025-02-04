Владимир Зеленский
Вопрос о Запорожской АЭС поднимут на первой дипломатической встрече с Россией. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на Владимира Зеленского.
«В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате», — сказал Зеленский.Политик добавил, что все проблемы в работе ЗАЭС якобы связаны с тем, что станция не под управлением «справедливого и профессионального» украинского менеджмента.
ЗАЭС перешла под контроль России в марте 2022 года.
Запорожская область вошла в состав России в результате сентябрьского референдума 2022 года.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее стала известна главная ошибка Сталина, связанная с Западной Украиной.
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