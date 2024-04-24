Стали известны подробности задержания замминистра обороны РФ Тимура Иванова

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Замминистр обороны России Тимур Иванов был задержан на рабочем месте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — сказал собеседник агентства.Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Вместе с ним также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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