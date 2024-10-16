В Кремле рассказали о состоянии здоровья Путина

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом он рассказал главе Минздрава РФ михаилу Мурашко в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства подчеркнул, что проходит регулярные обследования в ЦКБ. Врачи этого медицинского центра рекомендуют делать прививку от гриппа именно отечественным препаратом. Для лиц старшего возраста были разработаны специальные вакцины, которые отличаются максимально защитой от заболевания.
После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что у Путина нет проблем со здоровьем, а обследования он проходит с целью профилактики.
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