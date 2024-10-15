Стало известно, что «пообещал» Джонсон Путину по Украине

Хабаровчанин обманывал семьи бойцов спецоперации в Петербурге, предлагая помочь им со льготами. По сообщению телеканала «78», полиция уже взяла 24-летнего злоумышленника, который причинял вред и самим бойцам. Журналисты уточнили, что фигуранты брали от жертв деньги якобы за помощь в оформлении льгот, а затем пропадали.