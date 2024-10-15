Стало известно, что «пообещал» Джонсон Путину по Украине

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Британский экс-премьер Борис Джонсон хотел в 2021 году заверить президента РФ Владимира Путина в том, что Украина не станет членом НАТО. Об этом пишет издание Daily Express, ссылаясь на книгу журналиста из США Боба Вудворда «Война».
«Британский премьер-министр обратился к Путину в телефонном разговоре осенью 2021 года, сказав ему: «У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время», — сказано в отрывке.По информации автора книги, Путин спросил, про какой срок речь, а Джонсон сказал, что Киеву не видать членства «в обозримом будущем».
Летом этого года Путин предлагал Украине план по урегулированию конфликта, одним из пунктов которого является отказ киевского режима от членства в альянсе.
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