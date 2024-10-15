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Стало известно, что «пообещал» Джонсон Путину по Украине

Daily Express: Джонсон хотел уверить Путина, что Киев не вступит в НАТО
15 октября 2024, 15:22
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Британский экс-премьер Борис Джонсон хотел в 2021 году заверить президента РФ Владимира Путина в том, что Украина не станет членом НАТО. Об этом пишет издание Daily Express, ссылаясь на книгу журналиста из США Боба Вудворда «Война».
«Британский премьер-министр обратился к Путину в телефонном разговоре осенью 2021 года, сказав ему: «У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время», — сказано в отрывке.
По информации автора книги, Путин спросил, про какой срок речь, а Джонсон сказал, что Киеву не видать членства «в обозримом будущем».



Летом этого года Путин предлагал Украине план по урегулированию конфликта, одним из пунктов которого является отказ киевского режима от членства в альянсе.

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«Внезапно»: в США высказались, что ждет ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: боевики ВСУ могут неожиданно потерпеть крах в зоне СВО
15 октября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боевики ВСУ могут в любое время потерпеть крах в зоне боевых действий. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выразил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. <…> Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президента США», — прокомментировал эксперт.

Джонсон добавил, что у украинских неонацистов тяжелое положение на всех фронтовых участках, а фундаментальная проблема в том, что у Киева нет обученных военнослужащих.

«По всему фронту с севера на юг российская армия продвигается вперед, а украинцы не могут их остановить», - заключил аналитик.
Перед этим в Минобороны озвучили потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий в российском регионе.

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В МО РФ доложили последние данные о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны: боевики ВСУ потеряли свыше 23 тысяч человек в Курской области
15 октября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ потеряли на курском направлении больше 23 тысяч человек за все время боевых действий, доложили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 150 военнослужащих, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин…» — сказано в сводке оборонного ведомства.
Там также добавили, что противник лишился более 70 боевых машин, сотни БТРов, более 600 автомобилей и прочей техники, включая иностранную.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Враг прибегает к помощи наемников из разных стран. Одного из них недавно заочно приговорили к тюремному сроку.

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В России отреагировали на призыв генерала ВСУ остановить боевые действия
Депутат Чепа: призыв генерала ВСУ остановить конфликт звучит как трезвая оценка
15 октября 2024, 14:14

Фото: iStock/3dmitry

Призыв генерала ВСУ Игоря Романенко остановить боевые действия связан с опасениями за безопасность представителей украинских властей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, руководство Украины допускало стратегические ошибки, например, террористический акт при вторжении в Курскую область. Чепа подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ несут значительные потери на всех фронтах.

Депутат отметил, что пессимистичные взгляды военного командования украинской армии на обстановку на линии боевого соприкосновения также связаны с ухудшением отношений с союзниками Киева. На Западе уже устали от Украины, заключил Чепа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы в ДНР — Генпрокуратура
15 октября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 14 годам тюрьмы заочно приговорили наемника из Грузии Алеко Хецуриани в Донецкой народной республике. Об этом сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
«…С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хецуриани к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что осужденный воевал на стороне боевиков ВСУ в период с марта 2022 года по июль текущего года. Полученное им вознаграждение эквивалентно более трем миллионам рублей.

В Следкоме добавили, что Хецуриани находится в международном розыске. Ранее сообщалось, чьих наемников ликвидировал «Ахмат» в зоне СВО.

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#украина
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#новости
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Стало известно о разногласиях ЕС и стран Персидского залива по Украине
ЕС не убедил страны Персидского залива взять на себя проукраинские обязательства
15 октября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Разногласия по Украине возникли между странами Персидского залива и Евросоюзом, пишет издание Politico.
«ЕС пока не смог убедить страны Персидского взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе», — сказано в материале.
В публикации также указывается, что встреча демонстрирует расхождение взглядов арабских государств и Европы по украинскому конфликту, хотя затевалась для демонстрации единства.

По данным издания, ЕС предлагал формулировки, призывающие все страны прекратить якобы оказывать помощь России. Однако арабская сторона захотела формулировок, призывающих прекратить оружейные поставки в зону боевых действий.

На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали помогать киевским неонацистам.

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#мир
#украина
#евросоюз
#новости
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Россиянин в Петербурге обманывал семьи бойцов СВО, предлагая помочь со льготами
15 октября 2024, 13:23

Фото: istockphoto/Dzurag

Хабаровчанин обманывал семьи бойцов спецоперации в Петербурге, предлагая помочь им со льготами. По сообщению телеканала «78», полиция уже взяла 24-летнего злоумышленника, который причинял вред и самим бойцам. Журналисты уточнили, что фигуранты брали от жертв деньги якобы за помощь в оформлении льгот, а затем пропадали.
Известно, что мужчина был больше месяца в федеральном розыске. Он и его подельники представлялись работниками юридической фирмы «Гарант27». Одна семья могла заплатить вплоть до миллиона рублей. Судьба подельников неизвестна, а вот с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, из-за чего буфетчица российской школы избила ученицу.

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#россия
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«Визг стоял»: «Ахмат» уничтожил немецких наемников в зоне СВО
Алаудинов: бойцы «Ахмата» уничтожили наемников, говоривших по-немецки
15 октября 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в зоне проведения спецоперации говоривших на немецком языке наемников. Об этом рассказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».
«Был один участок непосредственно напротив спецназа "Ахмат", где появились иностранцы — немцы там были. Но я могу гарантировать, что от тех немцев, от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами. Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — рассказал Алаудинов.

Он отметил, что уровень подготовки уничтоженных иностранных наемников был не сильно высоким.

Командир «Ахмата» также сообщил, что элита боевиков ВСУ сдается в плен на Курском направлении. По его словам, подразделения ВСУ, которые ранее считались самыми недосягаемыми, элитными, уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых.

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#вс рф
#солдат
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ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в Курской области
Подоляка: ВСУ предприняли попытку контратаковать в районе Зелёного Шляха
15 октября 2024, 13:15

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в районе Зеленого Шляха в Курской области. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.
Он отметил, что руководство ВСУ, вероятно, не считает территории севернее дороги Зелёный Шлях — Малая Локня окончательно утерянными, и осознает, что без помощи украинские части в районе Леонидово не смогут долго удерживать свои позиции.

«Вероятно, вследствие этого с утра сегодня пошла довольно сильная атака со стороны Свердликово вдоль суджанской трассы. Логика понятна. Удастся занять Зеленый Шлях, во многом обнулятся наши здесь успехи», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, в украинской контратаке задействовано до роты пехоты и несколько танков. По словам эксперта, это сильнейшая контратака противника с 10 октября. Именно тогда армия России начала вторую фазу активного контрнаступления в Курской области для освобождения российских земель от боевиков ВСУ.

В настоящее время идет бой, заключил военный аналитик.

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#армия россии
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Командир «Ахмата» Алаудинов: элита ВСУ сдается в плен в Курской области
15 октября 2024, 12:48

Фото: istockphoto/N-sky

Элита боевиков ВСУ сдается в плен на Курском направлении, заявил «Соловьев Live» командир «Ахмата», генерал-майор Апты Алаудинов.
«…И что интересно, это то, что подразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых», — сказал офицер.
Алаудинов добавил, что бойцы ВС РФ сохраняют жизни представителям запрещенных в России и признанных террористическими формирований, если те принимают решение сдаться.

Ранее сообщалось, что украинская сторона распространила данные про якобы расстрел под Курском девятерых боевиков ВСУ, которые сдались в плен.

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#украина
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#сво
#всу
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