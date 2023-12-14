В Кремле рассказали о жертвующем своим сном ради работы Путине

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Президент России Владимир Путин часто отказывается от сна ради работы, особенно это касается международных поездок и внутренних поездок по стране. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«Когда он готовится к таким масштабным событиям, ему приходится жертвовать сном. Он действительно предан работе, включая обращения граждан, и очень серьезно относится к подготовке», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, упоминая о его подготовке к совместной прямой линии и пресс-конференции.Ранее Песков рассказал о темах, которые больше всего интересуют россиян перед прямой линией с Путиным. По его словам, основное внимание жителей страны привлекает тема специальной военной операции. На втором месте по популярности — вопросы, связанные с социальной сферой.
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Артем Кузьмин