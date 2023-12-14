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Песков высказался о военном потенциале России и Украины

Песков: военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы
14 декабря 2023, 00:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в разговоре с «Известиями», что военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы.
«Военный потенциал и экономическая мощь совершенно несопоставимы. Поэтому здесь ситуация очевидная», — подчеркнул он.
Песков также отметил, что, по его мнению, Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя, и это происходит как неизбежный процесс.


Ранее бывший командующий батальоном Вооруженных сил Украины Евгений Дикий в интервью The New York Times признал необходимость призыва по 20 тысяч украинцев ежемесячно для компенсации потерь ВСУ на фронте.

Он также отметил, что некоторые утраты невозможно компенсировать ничем, кроме чистого численного превосходства.

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МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
МВД России объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова по уголовной статье
14 декабря 2023, 01:45

Фото: istock / vladans

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который обвиняется в террористических деяниях, объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу МВД России.
Информация в базе указывает на то, что глава ГУР объявлен в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ, однако сама статья не указана.

ФСБ России 12 октября 2022 года заявила, что Кирилл Буданов является организатором взрыва на Крымском мосту.

В мае 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России. По данным издания The Washington Post, учреждение организовало нападения на российскую журналистку Дарью Дугину и военного корреспондента Владлена Татарского.

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Украине предсказали худшие времена
WP: Украину ждут худшие времена, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие
14 декабря 2023, 00:28

Фото: iStock/JARAMA

Журналист Ли Хокстейдер в своей статье для The Washington Post (WP) предупреждает, что без поставок оружия от Запада Украину ожидают серьезные вызовы на фронте.
Он отмечает, что командование украинской армии уже предупредило о критической обстановке на линии фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Автор статьи подчеркивает, что без поставок вооружений и боеприпасов военные вынуждены будут постепенно уступать территории, чтобы сократить линию обороны.

Хокстейдер указывает на то, что поражение Украины станет стратегической катастрофой для Соединенных Штатов и их союзников в НАТО.

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Западные чиновники считают мирные переговоры единственным выходом из конфликта
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Западные чиновники считают мирные переговоры единственным выходом из конфликта
NYT: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине
13 декабря 2023, 21:38

Фото: iStock/JARAMA

Чиновники на Западе по-прежнему считают, что достичь мира на Украине можно только с помощью мирных переговоров между конфликтующими сторонами. Об этом пишет New York Times.
«Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге», — говорится в материале.

Авторы статьи уверены, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон из-за опасений постепенного прекращения поддержки со стороны США.

При этом уточняется, что киевские власти по-прежнему мечтают о захвате территорий России в будущем году, при этом в руководстве США считают переход ВСУ к обороне более реалистичным. Считается, что Украина сможет за это время собрать новую армию для следующего контрнаступления.

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Кадыров рассказал, когда закончится спецоперация
Кадыров: окончания СВО можно ждать летом 2024 года
13 декабря 2023, 20:20

Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция может быть закончена летом 2024 года. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках прямой линии.
«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — заявил Кадыров.

Он пояснил, что перед российской армией стоит задача максимально сохранять города и вести переговоры с теми, кто готов сдаться. Кадыров подчеркнул, что в отсутствии подобной задачи, ВС РФ уже бы давно взяли Киев, ведь российские военные находились всего в семи км от украинской столицы. 

Однако задача верховного главнокомандующего, по словам Кадырова, заключается в том, чтобы не разрушать города и не дать зайти Западу на территорию России для навязывания своих условий.

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Чечня перевыполнила план по частичной мобилизации
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Чечня перевыполнила план по частичной мобилизации
Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%
13 декабря 2023, 19:32

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%, а чеченские бойцы находятся в подчинении у Минобороны РФ и выполняют задачи верховного главнокомандующего страны.
«В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали», - сказал Кадыров во время прямой линии.

Он уточнил, что батальоны и полки, созданные из чеченских военных, находятся в подчинении Минобороны РФ и Росгвардии. Они выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

Кадыров также заявил, что намерен взять отпуск и посмотреть на свою работу со стороны. Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде.

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WP: Американского генерала Милли рассмешила просьба Залужного о поставках F-16
13 декабря 2023, 19:31

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) о поставках Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16.
Как пишет издание The Washington Post, этот разговор произошёл минувшей весной на фоне новостей об утечке секретных данных разведки из Пентагона на сервер Discord. Экс-начальник американского Генштаба позвонил коллеге, чтобы принести извинения за разразившийся скандал.

Залужный поделился мнением, что названная утечка не принесёт заметных последствий и, пользуясь случаем, попросил поставить на Украину истребители F-16, тем более, что в рассекреченных документах о них не было ни слова. В ответ на эту просьбу Милли только рассмеялся.

В публикации отмечается, что совсем другую реакцию данная новость вызвала у Зеленского, так как тот долго и безуспешно пытался добиться от администрации Байдена разрешения для европейских стран поставлять указанные истребители Киеву.

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Сенатор Браун: конфликт на Украине станет «вопросом НАТО» после поражения Киева
13 декабря 2023, 18:05

Фото: iStock/Michele Ursi

Сенатор из Демократической партии США Шеррод Браун заявил, что НАТО займется конфликтом на Украине, если украинские войска потерпят окончательное поражение. Об этом сообщает Washington Post.
Браун подчеркнул, что без поддержки Вашингтона Киев может потерять свои территории. Он отметил, что вооруженный конфликт может распространиться на другие территории бывшего Советский союз, и тогда начнется мировая война.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Он ​добавил, что «самая главная антироссийская энергия» Запада направлена на разрушение связей между бывшими республиками Советского Союза. 

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Зеленский оправдался за переход ВСУ к обороне
Зеленский: ВСУ переходят в оборону из-за зимы, а не ситуации на поле боя
13 декабря 2023, 17:35

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вынуждены перейти к обороне из-за наступления зимы, а не ситуации на поле боя, которая, по его словам, не кризисная.
«Ситуация на фронте не кризисная. Зимой все операции замедляются, поэтому важно сдержать оккупантов. По заявлениях генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так – в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции», - заявил Зеленский.

Он уточнил, что это касается и контрнаступательных и оборонительных действий. Таким образом, украинский лидер считает, что советы США связаны именно с погодными условиями.

Чтобы восполнить потери ВСУ и совершить ротацию, Киеву нужно будет мобилизовать по 20 тысяч человек ежемесячно. Об этом пишет издание New York Times, ссылаясь на слова бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.

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#зеленский
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Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
13 декабря 2023, 17:29

Фото: istockphoto/RamonCast

Воздушная тревога объявлена трёх украинских регионах. На этот раз её сигналы звучали в Николаевской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Согласно информации официального ресурса оповещения населения, сначала тревога была объявлена в Николаевской области и в подконтрольной Киеву части Херсонщины. Затем сигналы тревоги зазвучали также в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части территории Запорожской области.

По сообщениям украинской прессы, взрывы дважды звучали в Кривом Роге Днепропетровской области. В настоящее время все регионы вернулись в зелёную зону онлайн-карты украинского министерства цифровой информации. Сигналы тревоги звучали примерно один час десять минут.

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