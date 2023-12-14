Песков высказался о военном потенциале России и Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в разговоре с «Известиями», что военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы.
«Военный потенциал и экономическая мощь совершенно несопоставимы. Поэтому здесь ситуация очевидная», — подчеркнул он.Песков также отметил, что, по его мнению, Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя, и это происходит как неизбежный процесс.
Он также отметил, что некоторые утраты невозможно компенсировать ничем, кроме чистого численного превосходства.
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Артем Кузьмин