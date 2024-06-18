Shaman удивил зрителей в Туле, начав мыть сцену во время своего выступления

Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, в Туле стал настоящим событием для поклонников.
Зрители были готовы к тому, что артист будет демонстрировать свои творческие способности. Однако музыкант удивил публику, начав мыть сцену прямо во время выступления.
Во время выступления на сцене образовался конденсат и Shaman боялся поскользнуться, поэтому решил вытереть полы.
Артист пошутил, что жители Тулы устроили ему жаркий приём, поэтому ледовая арена под сценой начала таять.
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«Во время выступления Shaman взял полотенце и начал мыть сцену. Это видео быстро распространилось в интернете. «Хотя бы так», — прокомментировал артист, усердно натирая полы. Поклонники были в шоке и спросили, не собирается ли певец сменить профессию на уборщика. Дронов заверил, что не планирует бросать музыку, а неожиданное мытьё полов связано с желанием обезопасить себя», — пишет RuNews24.
Во время выступления на сцене образовался конденсат и Shaman боялся поскользнуться, поэтому решил вытереть полы.
Артист пошутил, что жители Тулы устроили ему жаркий приём, поэтому ледовая арена под сценой начала таять.
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