В Кремле рассказали подробности о перевозке военнопленных на Ил-76

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит украинскими военными в Белгородской области. Об этом Песков сообщил «Известиям».
По словам представителя Кремля, найдены черные ящики от Ил-76, также на остатках фюзеляжа есть некоторые поражающие элементы. Песков отметил, что сотрудники СК России определяют их тип.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими боевиками.
Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.
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Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими боевиками.
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Екатерина Коршунова