В Кремле рассказали подробности о перевозке военнопленных на Ил-76

19 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности, несколько стран Запада призвали его не возвращаться в Киев и создать правительство в изгнании. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на книгу об украинском президенте корреспондента журнала Time Саймона Шустера The Showman.