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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области

25 января 2024, 19:59
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими боевиками. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что в результате осмотра места происшествия специалистами были обнаружены останки людей, бортовые самописцы самолета, которые направлены на расшифровку. Согласно данным ведомства, Ил-76 подвергся атаке зенитной ракетой с украинской территории.

На данный момент допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, также продолжается осмотр места крушения.


Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#самолет
#происшествия
#всу
#уголовное дело
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СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76
СК: сбитый российский самолет Ил-76 подвергся зенитной ракетной атаке с Украины
25 января 2024, 20:19

Фото: iStock/blinow61

Первоначальные результаты следственных действий показали, что сбитый в Белгородской области самолет Ил-76 подвергся зенитной ракетной атаке с украинской территории. Об этом СК РФ сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, которые направлены на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению данного террористического акта. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит украинскими боевиками в Белгородской области.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#самолет
#уголовное комплекс
#дмитрий песков
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#ск рф
#всу
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В Подмосковье арестовали напавшего с ножом на подростка
25 января 2024, 20:06

Фото: Istockphoto / BCFC

Суд отправил под стражу 18-летнего юношу, напавшего с ножом на подростка во время драки у торгового центра в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Такая мера пресечения избрана обвиняемому по ходатайству следствия. Он арестован до 23 марта. Во время судебного заседании молодой человек полностью признал свою вину», – сказали в подмосковном главке Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 23 января у торгового центра «Карнавал» в Чехове. Во время драки молодой человек ранил ножом 15-летнего подростка и скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Через некоторое время сотрудники полиции задержали юношу. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда с применением оружия.

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В Нижневартовске лифт с пассажирами упал в шахту

ФСБ и ФНС провели обыски у производителя сигарет из ДНР
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В Нижневартовске лифт с пассажирами упал в шахту
25 января 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Sergej Pushkin

В Нижневартовске рухнул лифт, в котором находились люди.
Telegram-канал «Мегаполис Югра»"" пишет, что ЧП случилось на Комсомольском бульваре в доме №4.

«Лифт ехал сверху, остановился на первом этаже и оторвался вниз в шахту», — сообщили очевидцы ЧП.
Людей спасли. Они отделались испугом. Рухнувший лифт, со слов очевидцев, заменили недавно по программе капремонта.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кабина лифта оборвалась и упала с высоты седьмого этажа, пострадала находившаяся в нём женщина, об этом сообщает URA.RU. По информации СМИ, лифт оборвался на улице Косарева. Кабина лифта упала с высоты седьмого этажа, в этот момент внутри находилась женщина.

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#лифт
#россия
#новости
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Зампред Синода РПЦ Кипшидзе: Дело в отношении высадившей Твикса — чрезмерно
25 января 2024, 19:14

Фото: istockphoto.com/Michał Chodyra

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказал мнение о том, что заведение уголовного дела в отношении проводницы, высадившей кота Твикса из поезда, является чрезмерной мерой.
«Я не видел материалов, которые легли в основу возбуждения уголовного дела. Но мне кажется, что в этом случае эта реакция чрезмерна. Дело в том, что на эту ситуацию возникла очень острая общественная реакция. К сожалению, те, кто выступают за права животных, на мой взгляд, проявили своё намерение полностью игнорировать какие-либо интересы этой проводницы. Они низвели её до уровня какого-то мирового зла, что совершенно неадекватно», — пояснил в беседе с Газета.ру Кипшидзе.

Он призвал адекватно оценивать действия работницы.

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#уголовное пассажир
#церковь
#животные
#происшествие
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ФСБ и ФНС провели обыски у производителя сигарет из ДНР
25 января 2024, 18:35

Фото: istockphoto/bibiphoto

В Донецкой народной республике сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски в табачной компании.
РБК пишет, что обыски проходили по 18 адресам, которые связаны с «Донецкой табачной компании» (ДТК), и на самом предприятии. Силовики обнаружили склады контрафакта без маркировки. Было изъято более 12,5 млн пачек. Обыски проводились в рамках работы по противодействию нелегальному обороту контрафактной немаркированный табачной продукции.

Компания декларировала в 2022 году выпуск 884,3 млн сигарет. Приказом Министерства доходов и сборов ДНР ДТК было разрешено ввезти 294 544 кг табачного сырья. Источник РБК сообщил, что предприятие могло на заказ производить сигареты многих брендов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ.
Компании могут предъявить обвинения по статьям о незаконном использовании товарного знака, использовании поддельных акцизных марок, а также уклонении от уплаты налогов.

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#происшествие
#новости
#уголовное дело
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Немецкие полицейские задержали школьника, подозреваемого в убийстве девочки
25 января 2024, 18:02

Фото: iStock/Rawf8

В немецком городе Мангейм задержали школьника, подозреваемого в убийстве девочки, об этом представители правоохранительных органов сообщили в социальной сети X.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что в одной из школ Германии умерла девочка. Главным подозреваемым назвали подростка, который посещает это же учебное учреждение. Предположительно, они состояли в отношениях.

«Подозреваемый задержан», — прокомментировали ситуацию немецкие полицейские.

Напомним, ранее стало известно, что школьник из Тюменской области спланировал убийство одноклассников. Он попытался втянуть в это дело ещё одного подростка, однако, тот отказался и рассказал обо всём полиции. Несостоявшегося убийцу поместили в психдиспансер.

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#полицейские
#убийство
#германия
#школа
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Спасатели помогли ночевавшему в авто несколько ночей жителю Сахалина
25 января 2024, 17:51

Фото: istockphoto.com/ANATOLii SAVITSKii

Сотрудники спасательных служб помогли ночевавшему два дня в своём автомобиле из-за снегопада мужчине на Сахалине.
При этом, он выразил благодарность СМИ за информацию его ситуации.

«Похоже, помогла публикация: меня вытащили, сейчас я уже на заправке, еду домой», — поделился в беседе с RT житель Сахалина.

Ранее сообщалось, что мужчина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе. Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.

Кроме этого, жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина делилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться. Она добавляла, что дороги в посёлке таже замело снегом настолько сильно, что добраться до магазинов за необходимым практически невозможно.

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#мужчина
#спасатели
#автомобиль
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Wildberries уволила пятерых сотрудников, мечтавших сжечь склад в Шушарах
25 января 2024, 17:45

Фото: iStock/Phonix_a

Компания Wildberries уволила пятерых сотрудников, которые мечтали устроить пожар на складе в Шушарах, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По информации СМИ, сотрудники грезили о пожаре из-за ненависти к своей работе. Они обсуждали планы поджога в устной форме, а также писали о них в чатах. Однако, как оказалось, никто из уволенных не имеет отношения к реальному пожару, который разгорелся на петербургском складе 13 января.

Напомним, точная причина крупного пожара на складе в Шушарах остаётся неизвестной, однако, предварительной версией следствия является поджог.

При этом, 16 января стал известен первый подозреваемый по этому делу. 23-летний сотрудник склада писал в общий чат, что хочет поджечь место своей работы, а после пожара даже «сознался», что это сделал именно он. Однако, как позже выяснилось, к пожару мужчина причастен не был.

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#поджог
#пожар
#санкт-петербург
#увольнение
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В Краснодаре ребенка в одном подгузнике отправили зимой на улицу
25 января 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Polina Strelkova

Мужчина шёл по заснеженным краснодарским улицам с ребёнком, на котором был один подгузник.
Полиция инициировала проверку, сообщает городское УМВД в Telegram-канале. В сети появились фотография, где мужчина, который одет по погоде, несёт на плечах ребёнка, на котором один подгузник и больше ничего. По словам очевидцев, мужчина ещё и натирал ребёнка снегом.

Полиция установит личность мужчины и ребенка, проверит состояние несовершеннолетнего, а также даст оценку действиям гражданина.

По данным синоптиков, 25 января, в четверг, в Краснодаре температура не выше 6 градусов.

Ранее сообщалось, что житель Сахалина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе.
Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.

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#новости
#дети
#родители
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