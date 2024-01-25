СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими боевиками. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что в результате осмотра места происшествия специалистами были обнаружены останки людей, бортовые самописцы самолета, которые направлены на расшифровку. Согласно данным ведомства, Ил-76 подвергся атаке зенитной ракетой с украинской территории.
На данный момент допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, также продолжается осмотр места крушения.
Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.
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На данный момент допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, также продолжается осмотр места крушения.
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Екатерина Коршунова