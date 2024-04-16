В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады

Фото: сайт Кремля
Власти Украины используют инициативы о временном перемирии для попытки перегруппировать свои силы и перевооружиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
Таким образом Песков прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о приостановке огня на время Олимпиады.
Также спикер Кремля сообщил, что вопросы о временном прекращении военных действий на Украине неоднократно были заданы президенту России.
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Также спикер Кремля сообщил, что вопросы о временном прекращении военных действий на Украине неоднократно были заданы президенту России.
«И президент, и наши военные обращали внимание на то, что киевский режим использует такие идеи, такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться», – сказал Песков.
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Анастасия Хохлова