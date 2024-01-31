В Кремле следят за новостями о Залужном

Фото: сайт Кремля
В Кремле следят за новостями о главкоме ВСУ Валерии Залужном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, следят. Пока много вопросов. У киевского режима много проблем, там все неладно - это однозначно», - так Песков ответил на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Залужного.
По его словам, к росту противоречий в рядах киевского режима привели провал контрнаступления ВСУ и проблемы на поле боя.
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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Элина Позднякова