На Украине назвали неожиданную причину увольнения Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский хотел убрать главкома ВСУ Валерия Залужного из-за уничтожения российского Ил-76, на борту которого находилось украинских 65 пленных. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с этим Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных», — предположил Соскин на своем YouTube-канале.
Он считает, что украинский лидер хотел обвинить Залужного в поражении Ил-76, однако главком не согласился с подобным раскладом дел, за что Зеленский и попытался его отстранить.
Напомним, 24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором находилось 65 украинских военнопленных. По последним данным, экспертиза уже установила, что Ил-76 под Белгородом сбила ракета ПВО западного производства.
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Элина Позднякова