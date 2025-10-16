В Кремле указали на некомпетентность Рютте в одном вопросе
Песков: Рютте некомпетентен в оценке российских моряков и военныхОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 октября охарактеризовал слова генсека НАТО Марка Рютте как некомпетентные в вопросе оценки российских летчиков и моряков.
Ранее Рютте, по данным пресс‑служб военного объединения, усомнился в профессиональных навыках летчиков и моряков РФ и подчеркнул, что НАТО демонстрирует сдержанность, вынуждая якобы российские самолеты покидать воздушное пространство стран альянса.
По его мнению, если бы блок был слабее, он бы «сбивал русских немедленно». Рютте также назвал Россию «бумажным тигром» и обвинил Китай в использовании Москвы, чтобы отвлечь внимание от ситуации на Тайване.
«Это говорит, что Рютте ничего не знает о летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — сказал Песков на брифинге.
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что подобная некомпетентность нередко проявляется и у других европейских политиков.