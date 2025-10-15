Достижения.рф

«Пора перейти от слов к делу»: в Пентагоне призвали НАТО нарастить закупки оружия

Глава Пентагона Хегсет призвал НАТО нарастить закупки оружия для Украины
Фото: iStock/icholakov

Военный министр США Пит Хегсет призвал страны НАТО увеличить закупки оружия для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.



Глава Пентагона заявил, что членам Североатлантического альянса необходимо «перейти от слов к делу» — нарастить инвестиции в механизм PURL («Список приоритетных потребностей Украины») и усилить поддержку Киева.

По его словам, союзники уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки вооружений. По этой схеме Европа финансирует закупки, а США обеспечивают передачу техники. Чиновник подчеркнул, что все страны «должны превратить цели в оружие, обязательства — в возможности, а обещания — в силу».

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Германия может передать Украине ракеты Taurus, если Вашингтон отправит Киеву крылатые ракеты Tomahawk.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0