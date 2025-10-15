«Пора перейти от слов к делу»: в Пентагоне призвали НАТО нарастить закупки оружия
Военный министр США Пит Хегсет призвал страны НАТО увеличить закупки оружия для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Пентагона заявил, что членам Североатлантического альянса необходимо «перейти от слов к делу» — нарастить инвестиции в механизм PURL («Список приоритетных потребностей Украины») и усилить поддержку Киева.
По его словам, союзники уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки вооружений. По этой схеме Европа финансирует закупки, а США обеспечивают передачу техники. Чиновник подчеркнул, что все страны «должны превратить цели в оружие, обязательства — в возможности, а обещания — в силу».
Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Германия может передать Украине ракеты Taurus, если Вашингтон отправит Киеву крылатые ракеты Tomahawk.
