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В Вашингтоне, очевидно, уже приняли решение разрешить Киеву бить по РФ западными вооружениями.
Об этом заявил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ, конечно, ответит на такие враждебные действия коллективного Запада.
Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает требовать от западных союзников вооружения и разрешение бить вглубь российских территорий дальнобойными ракетами. Госсекретарь США Энтони Блинкен проводил в Киеве переговоры на эту тему накануне и обещал доложить об их результатах хозяину Белого дома Джо Байдену.
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«Процесс действительно пошел, идет такая камуфляжная дискуссия. Очевидно, что решение давно принято, и очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки, и, с большой долей уверенности, можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам», — прокомментировал он.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ, конечно, ответит на такие враждебные действия коллективного Запада.
Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает требовать от западных союзников вооружения и разрешение бить вглубь российских территорий дальнобойными ракетами. Госсекретарь США Энтони Блинкен проводил в Киеве переговоры на эту тему накануне и обещал доложить об их результатах хозяину Белого дома Джо Байдену.
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Никита Кротов