Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Кремле указали на уже принятое США решение разрешить Киеву бить по РФ

В Кремле указали на уже принятое США решение разрешить Киеву бить по РФ

Песков: Решение о разрешении США Киеву бить по РФ, очевидно, уже принято
12 сентября 2024, 12:50
Фото: istockphoto/TomasSereda

Фото: istockphoto/TomasSereda

В Вашингтоне, очевидно, уже приняли решение разрешить Киеву бить по РФ западными вооружениями.
Об этом заявил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Процесс действительно пошел, идет такая камуфляжная дискуссия. Очевидно, что решение давно принято, и очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки, и, с большой долей уверенности, можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам», — прокомментировал он.


Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ, конечно, ответит на такие враждебные действия коллективного Запада.

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает требовать от западных союзников вооружения и разрешение бить вглубь российских территорий дальнобойными ракетами. Госсекретарь США Энтони Блинкен проводил в Киеве переговоры на эту тему накануне и обещал доложить об их результатах хозяину Белого дома Джо Байдену.

Читайте также:

Песков: одобрение ударов по РФ со стороны США повышает вовлеченность Запада

В Пентагоне смоделируют последствия ядерного взрыва в РФ и Восточной Европе

Лавров: Запад давно дал разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по РФ
#мир
#сша
#киев
#украина
#россия
#кремль
#дмитрий песков
#новости
Песков: одобрение ударов по РФ со стороны США повышает вовлеченность Запада
12 сентября 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Если Украине все-таки разрешат бить западными ракетами по территории России, то подобное действие повысит вовлеченность Запада в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины», – заявил Песков в беседе с «Известиями».
По его словам, подобные действия приведут к соответствующей реакции со стороны России.

Пресс-секретарь президента уверен, что руководства стран Запада уже давно приняли решение позволить Киеву бить своими ракетами по территории России, а нынешняя дискуссия является «камуфляжной». Таким образом, Песков предположил, что ВСУ продолжат террористические атаки и попытаются наносить удары по социальной инфраструктуре.

Читайте также:

Пушков предсказал, когда Запад разрешит удары по России

В США наблюдается раскол из-за возможного разрешения Киеву бить по территории РФ

Блинкен обсудил с Украиной применение боевиками ВСУ дальнобойных ракет по РФ
#всу
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пентагоне смоделируют последствия ядерного взрыва в РФ и Восточной Европе
12 сентября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/Dennis Swanson - Studio 101 West Photography

Последствия ядерного взрыва в Восточной Европе и России смоделируют в Пентагоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на документацию Минобороны США.
«Инженерный корпус армии США заключил контракт <...> на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы», — указано в документах.
Предполагается смоделировать ситуацию с глобальной ядерной войной, которая приведет к ликвидации ферм сельского хозяйства. В этом поможет программное обеспечение, которое воссоздаст такую ситуацию. Стоимость контракта составит, по предварительным оценкам, 34 миллиона долларов.

Его планируется заключить лишь с одной фирмой-подрядчиком, без участия третьих сторон.

Читайте также:

Зеленский оценил мирный план Бразилии и КНР по урегулированию конфликта

Украинцам за рубежом сделали неожиданное предложение

Пранкеры Вован и Лексус вытянули неожиданные слова про Украину от главы МИД Польши
#мир
#сша
#пентагон
#россия
#европа
#ядерное оружие
#новости
#взрывы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров: Запад давно дал разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по РФ
12 сентября 2024, 12:07

Фото: сайт Кремля

Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев — это инсценировка.
«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — пояснил Лавров.
Ранее телеканал ABC сообщал, что Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами, а также план использования такого оружия. Однако отмечалось, что решение о снятии ограничения на использование дальнобойного вооружения от США пока не было принято.

Читайте также:

Зеленский передал США список возможных целей в РФ для дальнобойных ракет

США готовят новый план против России – подробности переговоров

Цель США провалена: посол Антонов заявил о неосуществимости плана против России
#сша
#план
#ограничения
#владимир зеленский
#вооружения
#лавров
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский оценил мирный план Бразилии и КНР по урегулированию конфликта
Зеленский посчитал мирный план Бразилии и КНР деструктивным
12 сентября 2024, 11:54

Мирный план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине является деструктивным. Об этом в беседе с журналистами Metr poles заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Китайско-бразильское предложение - это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - прим. ред.), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». <...> с чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <...> как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас не спросив?» - сказал экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая.
При этом, отмечают обозреватели, Зеленский уверен, что бразильская и китайская стороны якобы заранее обсуждали собственное мирное предложение с Россией.

«Мы же не дураки», — добавил Зеленский, произнеся «дураки» по-русски, хотя беседа проходила на украинском языке.

В 2019 году во время предвыборной гонки на Украине Зеленский обещал прекратить конфликт, но придя к власти, продолжил антироссийскую агрессивную риторику. После он узурпировал власть в республике, отменив выборы в связи с введением военного положения.

Читайте также:

Украинцам за рубежом сделали неожиданное предложение

Пранкеры Вован и Лексус вытянули неожиданные слова про Украину от главы МИД Польши

Основатель Pink Floyd раскрыл, что США нужно на Украине
#мир
#украина
#бразилия
#китай
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцам за рубежом сделали неожиданное предложение
«Страна»: украинцам за рубежом предложили вступить в добровольческий легион
12 сентября 2024, 11:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Вступление в добровольческий легион боевиков ВСУ массово предлагают гражданам Украины, проживающим за рубежом, пишет издание «Страна.ua».
«Западная техника, обучение в странах НАТО, боевые украинские командиры и единомышленники — это «Украинский легион», где каждый может найти должность по специальности», — приводят журналисты текст письма.
Согласно предложению, добровольцы могут зарабатывать до 190 тысяч гривен (примерно 420 тысяч рублей), отдыхать в том числе и за рубежом, а также пройти месячный курс по боевой подготовке.

В июле украинский посол в Чешской республике Василий Зварыч говорил о планах киевского режима по распространению на другие государства опыта по формированию в Польше легиона из граждан Украины. Представитель дипмиссии заявлял, что реализация этого проекта может быть успешной.

Читайте также:

Пранкеры Вован и Лексус вытянули неожиданные слова про Украину от главы МИД Польши

Основатель Pink Floyd раскрыл, что США нужно на Украине

Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку «Крым-2»
#мир
#украина
#война
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пранкеры Вован и Лексус вытянули неожиданные слова про Украину от главы МИД Польши
Сикорский для пранкеров под видом Порошенко: Польша не хочет защищать Украину
12 сентября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/macky_ch

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые связались с ним под видом украинского экс-президента Петра Порошенко, заявил, что у Варшавы нет желания защищать Украину. Видео беседы с министром пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.
«Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое», — ответил он вопрос, готовы ли поляки защищать Украину.
Сикорский добавил, что сейчас активно обсуждается инициатива об уничтожении российских ракет над Украиной с территории Польши, но даже там все далеко от какого-либо консенсуса, «весьма и весьма спорно».
«И на этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», — отметил министр.
Он также заявил, что Польша может подготовить для Украины пару бригад в 2024 или 2025 году, но польские солдаты никогда не зайдут на территорию Украины.

Читайте также:

Пранкеры Вован и Лексус удостоились государственной награды

В Польше признались пранкерам, кто решит судьбу Украины

Главу МИД Британии разыграли пранкеры
#мид
#украина
#министр
#солдаты
#счёт
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбакайте о России: встретимся когда-нибудь в лучшей жизни
Певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России
12 сентября 2024, 10:16

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни». Об этом она рассказала в интервью RTVI.
«Это был мой заключительный концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — пояснила она.
Дочь Пугачевой, которая уже долгое время живет в США и приезжает на родину только на заработки, добавила, что всегда была рядом со своей публикой даже в самые трудные времена.
«В России всегда сложные времена, всегда дефолты, всегда какие-то проблемы — и мы это все вместе переживали с моей российской публикой», — отметила Орбакайте.
Ранее внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров впервые попал в поле зрение прессы еще в конце нулевых. Тогда поклонники звездного семейства наблюдали за скандальным разрывом Кристины Орбакайте с ее гражданским супругом, миллионером Русланом Байсаровым. Спустя много лет подросший и возмужавший Дени вновь привлек внимание общественности. Пользователи Сети заметили невероятное сходство сына Орбакайте с Максимом Галкиным*. О том, кто на самом деле является отцом чеченского внука Пугачевой — в материале редакции «Радио 1».

Читайте также:

«Это сын Галкина»: от кого родила Орбакайте и кто на самом деле отец чеченского внука Пугачевой

Невыносимые страдания Пугачевой: ухудшение здоровья и кто на самом деле вынудил певицу покинуть РФ

«Обгадила пьедестал»: что Распутина не простила Пугачевой и почему Орбакайте против детей от Галкина*

*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#сша
#концерт
#певица
#отец
#интервью
#пользователи
#рф
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Основатель Pink Floyd раскрыл, что США нужно на Украине
Экс-лидер Pink Floyd Уотерс: правительство США не волнуют жизни людей на Украине
12 сентября 2024, 08:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

Правительство США не волнуют жизни людей на Украине, им наплевать на них, обратился к украинскому народу бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой. По его словам, все, что волнует «американскую империю» в других странах — это обогащение «плутократов».
«Их не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку <…> Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — заявил Уотерс.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и то, что музыкант понимает причины спецоперации на Украине.
«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — подчеркнул политик в разговоре с изданием «Аргументы и факты».
Читайте также:

Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Роджер Уотерс: Джулиан Ассанж — сорока на живой изгороди

Роджер Уотерс: В Лондоне скучают по RT
#творчество
#украина
#музыкант
#рок
#операции
#рф
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку «Крым-2»
12 сентября 2024, 08:14

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Черном море появились фашиствующие пираты. Об этом заявил депутат ГД от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.
Так Ивлев прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море.

«В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту», — отметил он.

Депутат рассказал, что военные ВС России дали противнику достойный отпор. По его словам, боевики бежали в панике, оставив своих раненых и тонущих бойцов.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ по захвату в Черноморье самоподъемной буровой установки «Крым-2». В МО РФ уточнили, что противник направил морских десантников на 14 катерах США Willard Sea Force. В ходе боя были потоплены 8 морских катеров и уничтожены до 80 боевиков ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации
#мо
#сша
#военные
#владимир путин
#крым
#операции
#депутат
#лидер
#нато
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф