В Кремле высказалались о возвращении западных компаний в Россию

06 сентября 2025, 11:17

Песков: некоторым западным компаниям будет дорого вернуться в Россию

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия готова к уважительному диалогу с компаниями, которые при уходе с рынка выполнили все свои обязательства, в отличие от тех фирм, которые поступили «непорядочно», — заявил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях ВЭФ.