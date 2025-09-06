В Кремле высказалались о возвращении западных компаний в Россию
Россия готова к уважительному диалогу с компаниями, которые при уходе с рынка выполнили все свои обязательства, в отличие от тех фирм, которые поступили «непорядочно», — заявил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях ВЭФ.
По его словам, некоторые западные компании просто «бросили всё: сотрудников и их зарплаты, социальные обязательства — и ушли». Тем, кто действовал подобным образом, возвращение в Россию будет «очень дорогим»: им придётся компенсировать все недоплаты.
В то же время с бизнесом, который при уходе сохранил за собой право вернуться и расчистил все обязательства перед трудовыми коллективами и регионами, следует вести «очень аккуратный, уважительный диалог, соблюдая наши интересы», добавил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что будут рассматривать возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно — не объявляли об уходе, продолжали работу через дочерние компании и ответственно относились к сотрудникам. Решения о допуске западного бизнеса на рынок будут приниматься индивидуально специальной комиссией.
