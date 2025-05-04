Путин высказался о подготовке России к действиям в отношении Украины

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Глава государства подчеркнул, что власти страны не могли приступить к решительным действиям, заблаговременно не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, сфере строительства вооружённых сил и сфере экономики и финансов.
Путин отметил, что Россия не начала СВО раньше, поскольку стремилась мирным путём урегулировать ситуацию в Донбассе.
Россия, по словам президента, ожидала соблюдение Минских соглашений всеми сторонами.
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Путин отметил, что Россия не начала СВО раньше, поскольку стремилась мирным путём урегулировать ситуацию в Донбассе.
Россия, по словам президента, ожидала соблюдение Минских соглашений всеми сторонами.
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Анастасия Чинкова