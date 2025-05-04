«Рукой махнул и попал себе по лбу»: Путин рассказал о царапине на своем лице

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин объяснил, откуда у него появилась царапина на лице. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Российский лидер показал свой тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается поддержанием своей физической формы.
В зале располагаются тренажеры для различных видов нагрузок. Владимир Путин подчеркнул, что приходит заниматься по утрам. Еще президент рассказал, как примерно две недели назад случайно поцарапал себя на одной из тренировок.
Ранее президент России заявил, что внуки навещают его в Кремле, но стараются заранее предупреждать о своем визите. Со слов главы государства, родные понимают особенности его работы, которую можно описать словом «нон-стоп».
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В зале располагаются тренажеры для различных видов нагрузок. Владимир Путин подчеркнул, что приходит заниматься по утрам. Еще президент рассказал, как примерно две недели назад случайно поцарапал себя на одной из тренировок.
«Ну, это просто здесь я занимался. Рукой просто махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет», — признался российский лидер.
Ранее президент России заявил, что внуки навещают его в Кремле, но стараются заранее предупреждать о своем визите. Со слов главы государства, родные понимают особенности его работы, которую можно описать словом «нон-стоп».
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Ольга Енгалычева