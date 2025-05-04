Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Рукой махнул и попал себе по лбу»: Путин рассказал о царапине на своем лице

«Рукой махнул и попал себе по лбу»: Путин рассказал о царапине на своем лице

Путин признался, что поцарапался на одной из тренировок
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объяснил, откуда у него появилась царапина на лице. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Российский лидер показал свой тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается поддержанием своей физической формы.

В зале располагаются тренажеры для различных видов нагрузок. Владимир Путин подчеркнул, что приходит заниматься по утрам. Еще президент рассказал, как примерно две недели назад случайно поцарапал себя на одной из тренировок.

«Ну, это просто здесь я занимался. Рукой просто махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет», — признался российский лидер.

Ранее президент России заявил, что внуки навещают его в Кремле, но стараются заранее предупреждать о своем визите. Со слов главы государства, родные понимают особенности его работы, которую можно описать словом «нон-стоп».

Читайте также:

«Я всегда об этом думаю»: Путин высказался о преемнике

Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром

Путин назвал примирение с Украиной лишь вопросом времени
#владимир путин
#физкультура
#тренировки
Трамп назвал своих возможных преемников на посту президента США
Трамп считает Вэнса и Рубио кандидатами на место преемника на посту президента
04 мая 2025, 18:43

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Действующий президент США высказался о своих возможных преемниках на посту главы государства. Таковыми он считает госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Об этом хозяин Белого дома заявил в беседе с корреспондентом телеканала NBC. Он подчеркнул, что, разумеется, хотел бы видеть в президентском кресле после себя достойного представителя Республиканской партии.

«Я хочу <...> передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — сказал Трамп.

Такими «великими республиканцами» он считает как раз Вэнса и Рубио. По словам американского лидера, Джей Ди Вэнс на посту вице-президента США проделывает «фантастическую работу». Впрочем, среди его однопартийцев «полно хороших людей», которые могли бы стать лидерами партии и занять высший государственный пост, добавил Трамп в заключение.

Читайте также:

Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме в лице Уолтца

Стало известно, с чем могут столкнуться США уже этим летом

Дональд Трамп предстал в образе Папы римского
#сша
#пост
#дома
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из-за ударов ВСУ на Кинбурнской косе не осталось ни одного целого здания
04 мая 2025, 18:28

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские военные в день наносят до 250 ударов по Кинбурнской косе с использованием дронов. Плюс ведут постоянные артиллерийские обстрелы этой узкой полосы земли.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в российских силовых структурах. По словам собеседников агентства, из-за непрерывных атак беспилотников и огня артиллерии на косе уже не осталось ни одного неповреждённого здания.

«ВС Украины на Кинбурнской косе ежедневно наносят до 250 ударов FPV-дронами и сбросами с БПЛА, кроме того, обстреливают артиллерией, до 100 ударов. Нет уже ни одного целого здания, всё унитожено», — говорят силовики.

Кинбурнская коса — длинная и узкая песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Ранее западная часть полуострова входила в состав Николаевской области Украины.

Читайте также:

Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами

Хинштейн: После атаки ВСУ на Курскую область возник пожар на АЗС

Продвижение ВС РФ на торецком направлении, бои под Покровском, Угледаром и Харьковом: последние новости СВО на 4 мая
#бпла
#новости
#всу
#херсонская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT: Украина получит ещё два американских ЗРК Patriot
04 мая 2025, 18:13

Фото: istockphoto/belizar73

Украина в ближайшее время может получить ещё два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Один из них будет отправлен Киеву из Израиля.
Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. По информации газеты, договорённость об отправке на Украину ракетной установки из еврейского государства уже достигнута. Одновременно с этим западные союзники Киева ведут переговоры о поставке в ВСУ ещё одного ЗРК Patriot, которые базируются в Греции или Германии.

Авторы публикации также отмечают, что не всеамериканские ракетные комплексы, уже имеющиеся в распоряжении украинских военных, способны функционировать. Как минимум два ЗРК Patriot в настоящее время ремонтируются.

Читайте также:

Выяснили причину уничтожения истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot

Axios: США передали Украине хранившиеся в Израиле 90 ракет ЗРК Patriot

Министр обороны ФРГ Писториус: В Польше у украинской границы развернут Patriot
#всу
#переговоры
#ракета
#комплекс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин рассказал о визитах внуков в Кремль
Путин: внуки приходят в Кремль, но предупреждают о визитах заранее
04 мая 2025, 17:41

Владимир Путин (Фото: ww.kremlin.ru)

Внуки президента России Владимира Путина навещают своего дедушку в Кремле, но стараются заранее предупреждать о своем визите. Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».
Со слов главы государства, родные понимают особенности его работы, которую можно описать словом «нон-стоп».

«Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», — обратил внимание российский президент.

На вопрос журналиста, строг ли Владимир Путин со своими внуками, тот ответил отрицательно.

Напомним, глава государства был женат на Людмиле Путиной с 1983 года. В браке у них появились две дочери — Мария и Екатерина. В 2013 году президент и его супруга заявили о разводе. Людмила Путина заявила, что они развелись из-за того, что президент много работал и они почти не виделись.

Во время прямой линии в 2017 году Путин поделился, что второй раз стал дедушкой. Он не назвал имена внуков, опасаясь, что их «не оставят в покое». Однако президент подчеркнул, что гордится своими дочерями, и пожаловался на редкие встречи с внуками.

Читайте также:

«Я всегда об этом думаю»: Путин высказался о преемнике

Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром

Путин озвучил одно свое желание
#владимир путин
#кремль
#семья
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я всегда об этом думаю»: Путин высказался о преемнике
Путин объявил, что все время думает о преемнике
04 мая 2025, 17:39

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин объявил, что все время думает о преемнике, но выбор будет за россиянами. Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».
Президент России ответил на вопрос, размышляет ли он о том, кто в будущем займет пост главы государства.

«Я всегда об этом думаю. Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — обратил внимание Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что все время оценивает потенциал тех, кто мог бы стать кандидатом на его должность.

Со слов Путина, в России должны появиться несколько человек, которые способны добиться доверия граждан, дабы у народа присутствовала возможность выбора.

«Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа», — добавил российский лидер.

Ранее Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром.

Читайте также:

Путин назвал примирение с Украиной лишь вопросом времени

Путин озвучил одно свое желание

Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград
#владимир путин
#президент
#россия
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате