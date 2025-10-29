Песков назвал Евразию домом России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением 29 октября. Он подчеркнул принадлежность России к евразийскому пространству. Слова политика передаёт РЕН ТВ.
Песков отметил, что Российская Федерация прикладывает все усилия для защиты континента.
«Россия считает Евразию своим домом и хранит её как зеницу ока, у стран материка общее будущее», — отметил пресс-секретарь.В своем комментарии представитель Кремля указал, что государства евразийского региона располагают всем объёмом нужных знаний и доступными возможностями. Эти ресурсы, по его словам, позволяют им надёжно защищать свой суверенитет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готовность защищать Родину у россиян находится на генетическом уровне.