Песков назвал Евразию домом России

29 октября 2025, 21:27

Песков: Россия считает Евразию своим домом и защищает её всеми силами

Фото: Istock/macky_ch

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением 29 октября. Он подчеркнул принадлежность России к евразийскому пространству. Слова политика передаёт РЕН ТВ.





Песков отметил, что Российская Федерация прикладывает все усилия для защиты континента.

«Россия считает Евразию своим домом и хранит её как зеницу ока, у стран материка общее будущее», — отметил пресс-секретарь.