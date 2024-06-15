В Госдуме раскрыли сроки освобождения Кременского района от ВСУ

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водрацкий прокомментировал ситуацию в Кременском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), передает информационное агентство ТАСС.
Водолацкий назвал сроки освобождения Кременского района от контроля ВСУ, предположив, что это произойдет в течение ближайших полутора месяцев. Он подчеркнул, что на этом участке линии фронта есть несколько населенных пунктов, находящихся в серой зоне.
Ранее в ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска.
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«Я думаю, что в течение месяца-полутора полностью весь Кременской район будет освобожден и начнется восстанавливаться там мирная жизнь. Это последние населенные пункты в ЛНР, они небольшие, но это все равно наша территория», – сообщил депутат.
Ранее в ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска.
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Александр Климов