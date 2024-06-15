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Глава запорожского гражданского «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что число дезертиров из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно растет, передает РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что рост числа дезертиров из Вооруженных сил Украины наблюдается в Запорожской области. По его словам, даже треть дезертиров не вернулась в армию.
«Облавы продолжаются и в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье», – подвел итоги Рогов.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил действия украинских военкоматов по розыску людей
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Александр Климов