Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал

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Беспилотник MQ-4C ВМС США, проводивший разведку вблизи Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, сообщает РИА Новости, основываясь на данных ресурса наблюдения RadarBox.
Дрон с позывным BLKCAT6 входит в список воздушных судов, которые подавали аварийные сигналы. Согласно данным отслеживания, днем 14 июня после разведывательного полета над Черным морем в районе Крыма беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии.
По данным службы, MQ-4C передал код 7700 через транспондер. Около 19:00 по московскому времени беспилотник приземлился на сицилийской базе.
В начале июня стратегический разведывательный самолет ВВС США RQ-4B Global Hawk (позывной FORTE 14) был замечен патрулирующим в Черном море к юго-востоку от Крыма. Беспилотник взлетел с аэродрома на Сицилии.
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По данным службы, MQ-4C передал код 7700 через транспондер. Около 19:00 по московскому времени беспилотник приземлился на сицилийской базе.
В начале июня стратегический разведывательный самолет ВВС США RQ-4B Global Hawk (позывной FORTE 14) был замечен патрулирующим в Черном море к юго-востоку от Крыма. Беспилотник взлетел с аэродрома на Сицилии.
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Александр Климов