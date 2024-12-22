Дональд Трамп сделал важное заявление о переговорах по конфликту на Украине

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Новоизбранный будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп ожидает встречи с российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. Об этом республиканец заявил в Аризоне в рамках конференции Turning Point USA.
«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — сказал Трамп.
Американский политик подчеркнул ужасность происходящего на Украине, повторив, что, если бы он возглавлял страну вместо действующего президента Джо Байдена, то кровопролития удалось бы избежать.
Летом этого года Путин предлагал Киеву завершить конфликт миром. Украина должна была публично отказаться от членства в НАТО, вывести войска из России, признать свой безъядерный статус.
Кроме того, санкции против России должны быть отменены. Киев предложение проигнорировал.
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Никита Кротов