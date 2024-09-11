Захарова отреагировала на прошедшие в США предвыборные теледебаты

Фото: сайт МИД РФ
Прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу. Об этом радио Sputnik сообщила российский дипломат Мария Захарова.
«Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова. Никакой», — сказала официальный представитель российского МИДа.Выборы в президенты США состоятся 5 ноября. Основными кандидатами в хозяева Белого дома являются демократ Камала Харрис, которая заменила в предвыборной гонке действующего президента США Джо Байдена и республиканец Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Камалу Харрис уличили в жульничестве при дебатах с Трампом.
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Никита Кротов