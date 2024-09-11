Фото: сайт Госдумы РФ
Россия ответ на поставки Киеву дальнобойных ракет более мощным и разрушительным оружием. Об этом заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.
Володин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает США, Англию, Германию и Францию соучастниками военного конфликта, обращаясь к ним с просьбой о поставках дальнобойного оружия.
Глава парламента также отметил, что у Зеленского вряд ли получится сохранить власть. По сообщению Володина, украинский лидер вывез своих родителей в Израиль, а его семья живет в Лондоне. Поэтому Зеленского не волнует безопасность граждан Украины.
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«Всё это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», – написал спикер ГД.
Глава парламента также отметил, что у Зеленского вряд ли получится сохранить власть. По сообщению Володина, украинский лидер вывез своих родителей в Израиль, а его семья живет в Лондоне. Поэтому Зеленского не волнует безопасность граждан Украины.
«Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным. Его ждет суд», – сказал спикер Госдумы РФ.
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Лия Мурадьян