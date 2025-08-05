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Жители Финляндии требуют смягчения пограничного режима с РФ

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

В выходные в финском городе Лаппеенранта прошёл автопробег с требованием частичного открытия границы с Россией. Участники акции — более сотни человек — направились к закрытому пункту пропуска «Нуйямаа», находящемуся напротив российского МАПП «Брусничное» в Ленинградской области, сообщает «Петербургский дневник».



Мероприятие было согласовано с полицией. По словам организаторов, цель акции не политическая, а общественная: инициировать открытое обсуждение последствий длительного закрытия границы. Они подчёркивают, что не ставят под сомнение причины ограничений, однако считают необходимым их пересмотр и смягчение режима.

«Граница важна для многих людей, особенно в Восточной Финляндии. Однако люди здесь боятся говорить об этом, потому что это легко может привести к жестким обвинениям в «связях с Кремлем», — отметил один из организаторов.

С ноября 2023 года Финляндия поэтапно закрыла все пограничные переходы с РФ, объяснив это наплывом мигрантов из третьих стран, якобы направляемых через территорию России. Власти страны охарактеризовали ситуацию как «гибридную атаку».

Участники автопробега отмечают, что продолжающаяся изоляция нарушает права граждан и наносит серьёзный экономический ущерб приграничным регионам. По оценкам, Восточная Финляндия ежедневно теряет до миллиона евро из-за отсутствия туристического и грузового трафика из России. Также сообщается о массовом закрытии магазинов и отелей, росте безработицы и разрыве семейных связей.

Организаторы требуют частичного открытия КПП хотя бы для гуманитарных, семейных и деловых поездок. Следующую акцию они планируют провести в сентябре.

Тем временем эксперты сомневаются в эффективности подобных выступлений. Политолог Юрий Светов считает, что протесты не носят массового характера, а основную поддержку акциям оказывает малок количество людей, родственники которых живут в России.

«Финны в массе своей искренне считают Россию угрозой, полностью поддерживают вступление своей страны в НАТО, а также всю ту военную активность, которая происходит в связи с этим на ее территории. Сейчас вся пропагандистская машина – и финская, и общеевропейская – настроена на максимальное отгораживание от России», — считает Светов.

Светов скептически оценивает возможность улучшения отношения Финляндии к России в ближайшее время. По мнению аналитика, любые попытки со стороны России поддержать такие инициативы только усугубят ситуацию для их участников. Финнам, выступающим за ослабление пограничного режима, придётся действовать самостоятельно.
Дайана Хусинова

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