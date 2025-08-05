Жители Финляндии требуют смягчения пограничного режима с РФ

05 августа 2025, 12:18

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

В выходные в финском городе Лаппеенранта прошёл автопробег с требованием частичного открытия границы с Россией. Участники акции — более сотни человек — направились к закрытому пункту пропуска «Нуйямаа», находящемуся напротив российского МАПП «Брусничное» в Ленинградской области, сообщает «Петербургский дневник».





Мероприятие было согласовано с полицией. По словам организаторов, цель акции не политическая, а общественная: инициировать открытое обсуждение последствий длительного закрытия границы. Они подчёркивают, что не ставят под сомнение причины ограничений, однако считают необходимым их пересмотр и смягчение режима.





«Граница важна для многих людей, особенно в Восточной Финляндии. Однако люди здесь боятся говорить об этом, потому что это легко может привести к жестким обвинениям в «связях с Кремлем», — отметил один из организаторов.

«Финны в массе своей искренне считают Россию угрозой, полностью поддерживают вступление своей страны в НАТО, а также всю ту военную активность, которая происходит в связи с этим на ее территории. Сейчас вся пропагандистская машина – и финская, и общеевропейская – настроена на максимальное отгораживание от России», — считает Светов.