Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Во время первого президентского срока Дональда Трампа было сложно представить такое же обрушение отношений России и США, как имеющееся на сегодняшний день. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который опубликован в телеграм-канале «Вестей». По его словам, подобную деградацию двусторонних отношений было сложно помыслить, несмотря на все сложности того времени.
«Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас», — пояснил он.Ранее советник премьер-министра Словакии Ян Мажгут заявлял, что специальная военная операция идет между США и Россией на территории Украины. По его словам, единственный способ разрешения украинского конфликта — это дипломатические переговоры. Советник Фицо также напомнил, что Европа и США продолжают оказывать ВСУ финансовую и военную поддержку.
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