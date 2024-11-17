Владимир Зеленский должен сидеть и слушать все, что говорят ему США, пока не вернет им все полученные деньги. Так на слова главы киевского режима о независимости Украины от Штатов отреагировал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х. По его словам, когда Киев не вернет Вашингтону все деньги, тогда он может вновь стать независимым.