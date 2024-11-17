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Специальная военная операция идет между США и Россией на территории Украины. Об этом в разговоре с ТАСС заявил депутат парламента Словакии, советник премьер-министра республики Ян Мажгут.
По его словам, единственный способ разрешения украинского конфликта — это дипломатические переговоры. Советник Фицо также напомнил, что Европа и США продолжают оказывать ВСУ финансовую и военную поддержку.
Мажгут отметил, что из-за этого ресурсы полностью истощены. Такая поддержка не является путем к установлению мира на Украине, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Мажгут отметил, что из-за этого ресурсы полностью истощены. Такая поддержка не является путем к установлению мира на Украине, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова