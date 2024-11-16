«Не до шуточек»: Зеленского предупредили о серьезной угрозе

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Избранный президент США Дональд Трамп захочет отставки Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
Эксперт утверждает, что формирующаяся команда республиканского политика включает в себя людей, которые презрительно относятся к Зеленскому. Соскин отметил, что с нынешней украинской властью будущая администрация не сможет вести какие-либо дела.
К тому же предводитель киевского режима неоднократно пренебрежительно высказывался про Трампа, заключил он.
Ранее сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Владимир Зеленский скоро потеряет свое пособие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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К тому же предводитель киевского режима неоднократно пренебрежительно высказывался про Трампа, заключил он.
Ранее сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Владимир Зеленский скоро потеряет свое пособие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова