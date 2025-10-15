В Кремле высказались об уголовном деле против «Антивоенного комитета России»*
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 октября заявил, что ведомство принимает необходимые меры в ответ на деятельность «врагов страны».
Так он прокомментировал возбуждение уголовных дел в отношении членов «Антивоенного комитета России» (АКР)*
«Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом, они занимаются враждебной деятельностью», — сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства.
Ранее, 14 октября, Федеральная служба безопасности возбудила дело против экс‑главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского** и 22 участников АКР*.
Сообщается, что им инкриминируются статьи УК: ст. 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нём), а в отношении Ходорковского** — ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).