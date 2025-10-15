В Кремле высказались об уголовном деле против «Антивоенного комитета России»*

15 октября 2025, 13:57

Песков озвучил причины разбирательств с «Антивоенным комитетом России»*

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 октября заявил, что ведомство принимает необходимые меры в ответ на деятельность «врагов страны».





Так он прокомментировал возбуждение уголовных дел в отношении членов «Антивоенного комитета России» (АКР)*





«Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом, они занимаются враждебной деятельностью», — сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства.

**Признан иноагентом в России