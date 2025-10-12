Песков заявил, что тема поставок Украине Tomahawk вызывает обеспокоенность
Кремль внимательно отслеживает все заявления о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с ведущим ВГТРК Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, подобных заявлений «действительно много», их нужно анализировать, и все они фиксируются. Тема «Томагавков» вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность», на что уже обращал внимание глава государства Владимир Путин.
Представитель Кремля также отметил, что это «особое оружие», которое существует в ядерном и безъядерном вариантах, но, по его мнению, не способно изменить ситуацию на фронтах.
7 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о передаче Tomahawk Украине, однако сначала хочет получить от Киева гарантии по целям применения ракет.
За два дня до этого Путин предупреждал, что появление таких вооружений в зоне конфликта негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона и сведёт на нет намечавшиеся позитивные тенденции.
