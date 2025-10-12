Достижения.рф

Песков заявил, что тема поставок Украине Tomahawk вызывает обеспокоенность

Песков: Кремлем фиксируются все заявления о ракетах Tomahawk
Фото: istockphoto/yulenochekk

Кремль внимательно отслеживает все заявления о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с ведущим ВГТРК Павлом Зарубиным.



По словам Пескова, подобных заявлений «действительно много», их нужно анализировать, и все они фиксируются. Тема «Томагавков» вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность», на что уже обращал внимание глава государства Владимир Путин.

Представитель Кремля также отметил, что это «особое оружие», которое существует в ядерном и безъядерном вариантах, но, по его мнению, не способно изменить ситуацию на фронтах.

7 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о передаче Tomahawk Украине, однако сначала хочет получить от Киева гарантии по целям применения ракет.

За два дня до этого Путин предупреждал, что появление таких вооружений в зоне конфликта негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона и сведёт на нет намечавшиеся позитивные тенденции.

Никита Кротов

