Песков заявил, что тема поставок Украине Tomahawk вызывает обеспокоенность

12 октября 2025, 12:10

Песков: Кремлем фиксируются все заявления о ракетах Tomahawk

Кремль внимательно отслеживает все заявления о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с ведущим ВГТРК Павлом Зарубиным.