В Кремле впервые прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией

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С момента начала спецоперации на территории Украины, геополитическая реальность поменялась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ, но с учетом условия. Таковым является возвращение России к тем границам, которые были до начала СВО на территории Украины.
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