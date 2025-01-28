В офисе Зеленского хотят переговорить с Трампом до его встречи с Путиным

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Власти Украины хотят первыми переговорить с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет «Украинская правда».
Как пишут в издании, целю Владимира Зеленского является согласование с Трампом дальнейшего введения переговорного процесса с Россией. При этом украинские власти уже знают о подготовке телефонного разговора в Белом Доме между лидерами государств. После этого Штаты хотят провести полноценную встречу Путина и Трампа.
В издании указывают, что план по урегулированию украинского конфликта будет создан контактов американской и российской стороны. В связи с этим Владимир Зеленский желает опередить Путина и первым переговорить с Трампом.
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Иван Мусатов