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Политолог раскрыл, чего опасается режим Зеленского

Политолог Бортник заявил, что режим Зеленского опасается переворота на Украине
Владимир Зеленский (слева)

Владимир Зеленский (слева)

Режим Владимира Зеленского опасается, что его могут свергнуть, считает эксперт Руслан Бортник. Своим мнением он поделился в личном видеоблоге.
«(Киевский режим. — Прим. ред.) на всякий случай обрабатывает те силы и структуры внутри Украины — слева и справа — которые потенциально могли бы предложить альтернативу или выступить в качестве альтернативной точки входа для мирного плана Трампа», — прокомментировал политолог.
Бортник думает, что офису Зеленского «необходимо убрать параллельные колонны» в случае, если он собирается торговаться по мирному плану. Специалист пояснил, что речь идет о колоннах, способных заявить о готовности Зеленского исполнять требования президента США Дональда Трампа.



Ранее стало известно, кого Зеленский считает самым сильным политиком в мире.

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#конфликт
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Российский командир рассказал о расстреле сослуживцев в ВСУ
ТАСС: военные ВСУ расстреляли 15 сослуживцев за отказ участвовать в боях
27 января 2025, 19:27

Фото: iStock/zabelin

Украинские боевики открыли огонь по 15 сослуживцам, которые отказались продолжать участвовать в боевых действиях против ВС РФ в районе Великой Новоселки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Рязань».
По словам российского военнослужащего, в процессе штурма удалось взять в плен солдат ВСУ. Во время их допроса бойцы ВС России выяснили расположение вражеских огневых точек, а также узнали, что не все служащие 110-й бригады были настроены на встречный бой с РФ.

Командир пояснил, что около 15 человек были в подвальных помещениях под контролем старших украинских военных.

«В ходе боёв за центральную часть Великой Новосёлки был выявлен данный подвал, где находились тела военнослужащих ВСУ», — заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Депутат Чепа допустил госпереворот на Украине после слов главы ГУР Буданова*
27 января 2025, 19:03

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова* об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета 2025 года.
«Не могу сказать точно, что имел в виду Буданов, но очевидно, что он как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий», — пояснил Чепа.

Он считает, что неудачи ВСУ в Великой Новоселке, Курахово и Курской области, а также снятие многих украинских командиров с должности, могут привести к конфронтации внутри Украины, включая даже попытки переворота.

Кроме того, Чепа отметил, что западные партнеры могут посчитать Владимира Зеленского ненужным и поменять руководство страны, а также его позицию.

Напомним, Буданов* заявил депутатам об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета текущего года.

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Зеленский обсудил в Польше один вопрос
Зеленский обсудил с главой польского парламента вступление Украины в ЕС
27 января 2025, 18:52

Фото: istockphoto/Berezko

Членство Украины в Евросоюзе (ЕС) обсудил Владимир Зеленский с главой польского парламента. Об этом глава киевского режима проинформировал в Telegram-канале.
Кроме того, обсуждалась реализация общих проектов по обустройству пунктов пересечения границы между двух государств. Зеленский надеется на дальнейшую военную поддержку со стороны Польши и усиление санкционных ограничений в отношении России.

Перед этим политолог Руслан Бортник рассказывал, что режим Зеленского опасается переворота на Украине и свержения.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Однако политик воспользовался военным положением, отменил выборы в стране и узурпировал власть.

Ранее в МИД РФ отреагировали на слова Зеленского про переговоры с Россией.

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#мир
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#ес
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В СБУ предрекли судьбоносное сражение в Красноармейске
Полковник СБУ Стариков: в Красноармейске свершится судьбоносное сражение
27 января 2025, 18:39

Фото: iStock/Jakub Laichter

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) армией России станет судьбоносным для Южного Донбасса. В этом уверен полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Покровск является стратегическим городом всего Донбасса, Южного Донбасса. Если Покровск будет взят, то судьба Южного Донбасса будет решена», — заявил Стариков в интервью YouTube-каналу «Фабрика Новостей».

Он отметил, что ВСУ столкнулись в районе Красноармейска с оперативно-тактическим кризисом, который ежедневно усугубляется. По словам Старикова, украинская армия очень быстро теряет территории, а время находится на стороне ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские бойцы создают крупнейший котел для ВСУ за все время спецоперации в районе Красноармейска, Мирнограда и других прилегающих территорий.

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Стало известно, кто может принести мир на Украину
Виктор Медведчук: мир Украине может принести только РФ
27 января 2025, 12:51

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Только Российская Федерация способна принести мир на Украину, заявил в своей авторской колонке для портала «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он подчеркнул, что отстранить Владимира Зеленского от власти — недостаточная мера.

«Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличатся принципиально не будут», — добавил Медведчук.
Он резюмировал, что сегодня на Украине нет других политических сил, кроме тех, которые поддерживают продолжение конфликта.

Перед этим сообщалось, что российские военные ударили по заводу «Мотор Сич», который подконтролен киевскому режиму.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
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Хинштейн объявил взыскание Карнаушко за оценку ущерба в результате действий ВСУ
27 января 2025, 12:34

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Взыскание за оценку ущерба в результате действий ВСУ объявил врио главы Курской области Александр Хинштейн и.о. министра восстановления Алексею Карнаушко.
«Я хочу для всех, и членов правительства, и всех, кто сейчас меня слышит и видит, еще раз четко и ясно донести позицию. Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине. Мы не освободили до конца всю нашу территорию. Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами. В каком состоянии они вернутся к нам», — сказал Хинштейн в рамках заседания регионального правительства.
Чиновник резюмировал, что порядок взыскания с министра Карнаушко будет обсуждаться в отдельном рабочем порядке.

Перед этим Карнаушко сообщил прессе, что ущерб для курского региона от действий украинских боевиков составил приблизительно 750 миллиардов рублей.

Накануне стало известно об обстреле со стороны ВСУ деревни Гирьи на курском направлении.

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#россия
#украина
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#конфликт
#всу
#курская область
#александр хинштейн
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ВСУ пытались удержать Великую Новоселку при помощи спецбатальона террористов
27 января 2025, 11:41

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ пытались удержать населенный пункт Великая Новоселка в Донбассе с помощью террористического батальона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры. Там отметили, что противник не продержался и двух недель.
«Боевики 48-го спецбата перебрасывались в Новоселку для удержания, но не продержались и двух недель, сбежали. В этом бате готовят террористов для ведения террористической деятельности», — сказано в сообщении.
Источник агентства дополнил, что еще одну бригаду ВСУ из числа инвалидов и дезертиров бросили без помощи.

Накануне вечером в Минобороны РФ доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Великая Новоселка, Донецкой народной республики.

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#война
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#всу
#конфликт
#новости
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В Великой Новоселке группа боевиков ВСУ сдалась в плен
27 января 2025, 10:44

Фото: iStock/Sinenkiy

Группа украинских боевиков из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке на юге ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пленные в настоящее время находятся в безопасности. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

26 января Минобороны РФ официально заявило об освобождении Великой Новоселки. По данным ведомства, освобождение населенного пункта произошло в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Боевики ВСУ лишились примерно полутора сотен единиц живой силы, а также военной техники, в том числе западного производства.

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Дубненцы передали в зону проведения спецоперации маскировочные сети
27 января 2025, 10:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Большеволжское отделение социально ориентированной некоммерческой организации «Совет ветеранов» передало участникам спецоперации ещё пять маскировочных сетей. Такие сети плетут регулярно с 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Откликнулись сразу, как только попросили помочь. Мы всей душой болеем за наших ребят. Хотим сплести побольше маскировочных сетей, чтобы они их сберегли», – сказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарёва.
В работе ежедневно участвуют около 15 человек. Они уже наработали большой опыт и делятся им – проводят мастер-классы, в том числе для школьников. Всего от большеволжского Совета ветеранов бойцам отправили более 840 кв. м. сетей.

Кроме того, каждый месяц мастерицы собирают гуманитарную помощь. Суммарно отправили свыше 60 посылок.

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