Политолог раскрыл, чего опасается режим Зеленского

Владимир Зеленский (слева)
Режим Владимира Зеленского опасается, что его могут свергнуть, считает эксперт Руслан Бортник. Своим мнением он поделился в личном видеоблоге.
«(Киевский режим. — Прим. ред.) на всякий случай обрабатывает те силы и структуры внутри Украины — слева и справа — которые потенциально могли бы предложить альтернативу или выступить в качестве альтернативной точки входа для мирного плана Трампа», — прокомментировал политолог.Бортник думает, что офису Зеленского «необходимо убрать параллельные колонны» в случае, если он собирается торговаться по мирному плану. Специалист пояснил, что речь идет о колоннах, способных заявить о готовности Зеленского исполнять требования президента США Дональда Трампа.
Ранее стало известно, кого Зеленский считает самым сильным политиком в мире.
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Никита Кротов