В Кремле заявили, что Киев не просил передать тела погибших при крушении Ил-76

Фото: сайт Кремля
Украинская сторона не обращалась в Кремль с просьбой передать тела погибших пленных при крушении самолета Ил-76. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом, на вопрос журналиста, поступало ли подобное обращение с украинской стороны в администрацию президента, Песков ответил отрицательно.
Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. При этом представитель украинской разведки утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений.
Читайте также:
СКР показал татуировки украинских пленных со сбитого под Белгородом Ил-76
СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении самолёта Ил-76
ВСУ атаковали российский самолет Ил-76 под Белгородом американской ракетой
«В администрацию нет», — сказал он.
Читайте также:
СКР показал татуировки украинских пленных со сбитого под Белгородом Ил-76
СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении самолёта Ил-76
ВСУ атаковали российский самолет Ил-76 под Белгородом американской ракетой
Элина Позднякова