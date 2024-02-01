ВСУ атаковали российский самолет Ил-76 под Белгородом американской ракетой

Следственный комитет России
Следователи установили, что ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области с помощью американской ракеты. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России.
По информации следствия, Ил-76 сбили зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot производства США, которая разрабатывается корпорациями Raytheon и Hughes.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удар по самолету Ил-76 с пленными бойцами ВСУ это террористический акт и занимающийся доставкой военнопленных Конгресс США должен понимать, что он обеспечивает оружием террористов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак