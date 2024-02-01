СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении самолёта Ил-76

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Следственный комитет РФ предоставил результаты экспертизы по идентификации тел погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе места падения самолёта были обнаружены свыше 670 фрагментов тел погибших и частично сохранившиеся личные документы.
В ведомстве подчеркнули, что у следствия имелись генетические профили всех бойцов ВСУ, которые находились на борту Ил-76.
В СК РФ заявили, что, по результатам идентификации тел погибших, выяснилось точное количество жертв крушения. Так, на борту находилось 65 военнопленных, шесть членов экипажа и три сотрудника военной полиции, личности которых удалось установить.
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В ведомстве подчеркнули, что у следствия имелись генетические профили всех бойцов ВСУ, которые находились на борту Ил-76.
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Анастасия Чинкова