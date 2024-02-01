СКР показал татуировки украинских пленных со сбитого под Белгородом Ил-76

Фото: РИА Новости/СК РФ
СК России показал татуировки украинских военнопленных, которые находились внутри самолёта Ил-76, сбитого под Белгородом. Соответствующие кадры публикует «Лента.ру».
Генетическая экспертиза подтвердила, что все они принадлежат членам экипажа, сотрудникам военной полиции и украинским военнослужащим.
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Диана Аванесян