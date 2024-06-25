В Кремле заявили, что не знают об инциденте с дроном США над Черным морем

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали об инциденте с американским дроном. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что не располагает информацией по данному вопросу. Информация о происшествии с американским БПЛА появилась накануне в российских Telegram-каналах, в том числе на канале Fighterbomber.
Уточняется, что речь шла о беспилотном летательном аппарате Global Hawk.
Напомним, 4 июня высотный дрон-разведчик Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk вновь замечен в воздушном пространстве после исчезновения, в этот раз к югу от Крымского моста, в 170 километрах от Ялты.
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Уточняется, что речь шла о беспилотном летательном аппарате Global Hawk.
Напомним, 4 июня высотный дрон-разведчик Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk вновь замечен в воздушном пространстве после исчезновения, в этот раз к югу от Крымского моста, в 170 километрах от Ялты.
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Екатерина Коршунова