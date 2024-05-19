Над Черным морем заметили полет американского беспилотника

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Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk обнаружен над Черным морем, пишет Telegram-канал Shot.
Предполагается, что именно американский Global Hawl наводит беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются атаковать объекты на территории России.
Global Hawk вылетел накануне с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии в 22:00 по московскому времени. Он уже несколько часов летает над нейтральным воздушным пространством.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались нанести удары по Кубани. Не менее 10 дронов стремились атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края.
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Global Hawk вылетел накануне с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии в 22:00 по московскому времени. Он уже несколько часов летает над нейтральным воздушным пространством.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались нанести удары по Кубани. Не менее 10 дронов стремились атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края.
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Александр Климов