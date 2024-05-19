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Над Черным морем заметили полет американского беспилотника

Shot: американский БПЛА RQ-4 Global Hawk летает над Черным морем
19 мая 2024, 05:58
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk обнаружен над Черным морем, пишет Telegram-канал Shot.
Предполагается, что именно американский Global Hawl наводит беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются атаковать объекты на территории России.

Global Hawk вылетел накануне с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии в 22:00 по московскому времени. Он уже несколько часов летает над нейтральным воздушным пространством.



Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались нанести удары по Кубани. Не менее 10 дронов стремились атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края.

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#россия
Украинские БПЛА совершили попытку атаки Кубани
Оперштаб: не менее 10 дронов атаковали ночью объекты Краснодарского края
19 мая 2024, 05:30

Фото: iStock/NatureNow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотников, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Отмечается, что украинская армия ночью пыталась атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов. Было подавлено не менее 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», – сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что украинский военный БПЛА пытался атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.

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Территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани атаковал украинский дрон
Оперштаб: над НПЗ в Славянске-на-Кубани сбит украинский дрон
19 мая 2024, 05:11

Фото: iStock/vadimrysev

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпел крушение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Как заявили военные, украинская сторона предприняла попытку атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь с 18 на 19 мая.

«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ», – отметили в оперативном штабе.

По предварительным данным, возгорания, разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно о массированной атаке украинскими дронами аэродрома в станице Кущевской Краснодарского края.

До этого взрывы прогремели в Выборге в Ленинградской области.

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#беспилотник
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#всу
#украина
#взрыв
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В Белгородской области в результате атаки дрона загорелась крыша храма
Гладков: в селе Малое Городище загорелся крыша храма после падения БПЛА ВСУ
19 мая 2024, 04:54

Фото: iStock/Distortion Media

Дрон-камикадзе атаковал село Малое Городище Новооскольского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате падения БПЛА загорелась храма Сергия Радонежского. Пострадавшие отсутствуют.

Храм был построен в 1907 году и является памятником архитектуры.

18 мая Гладков рассказал о двух пострадавших после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбросил взрывное устройство на село Петровка Белгородского района.

Ранее стало известно о массированной атаке аэродрома в станице Кущевской.

До этого взрывы прогремели в ​Выборге в Ленинградской области.

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#пожар
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Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в российском регионе
Baza: БПЛА ВСУ атаковали аэродром в станице Кущевская
19 мая 2024, 04:34

Фото: iStock/sommersby

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края передает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что система противовоздушной обороны (ПВО) работает. По предварительным данным, не менее 5 беспилотников пытались атаковать аэродром в станице Кущевская. Официальной информации пока нет.

Ранее взрывы были слышны в городе Выборг Ленинградской области. Вскоре стали видны столбы дыма, в районе местной нефтебазы начался пожар. Официальных данных о происшествии и причине пожара пока нет.

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#беспилотник
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В Ленинградской области прогремели взрывы
19 мая 2024, 04:11

Фото: iStock/maki_shmaki

Свидетели сообщили, что взрывы произошли в городе Выборг Ленинградской области, передает Telegram-канал Baza.
Пожар начался в районе местной нефтебазы после звука взрыва. Причина пожара и другие подробности происшествия не называются.

Telegram-канал Shot отметил, что взрыв произошел около 2:50 по московскому времени, и от него сотрясались окна в раме. Затем стали видны столбы дыма и огня. Официальных данных о происшествии и причине пожара до сих пор нет.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.

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#взрыв
#пожар
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В Санкт-Петербурге устранили открытое горение в цехе с полиэтиленом
МЧС: открытое горение в цехе с полиэтиленом в Петербурге ликвидировано
19 мая 2024, 03:21

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировано открытое горение в цехе с полиэтиленом, сообщает телеграм-канал МЧС России.
Площадь пожара в цехе на Автобусной улице достигала 600 квадратных метров. Крыша здания обрушилась. Пострадавших не было. В тушении пожара были задействованы 31 специалист и 8 единиц техники МЧС России.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.

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#мчс
#пожар
#поджог
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Два человека получили ранения при атаке БПЛА в Белгородской области
Гладков: два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области
19 мая 2024, 01:44

Фото: iStock/rancho_runner

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о двух пострадавших в ходе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбросившего взрывное устройство на село Петровка в Белгородской области.
«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – написал глава региона.

Он отметил, что в результате сброса взрывного устройства пострадали два человека – мужчина и женщина. По его словам, они получили мирно-взрывные травмы и осколочные ранения. Гладков добавил, что пострадавшие были госпитализированы.

Ранее стало известно о ракетной атаке на Севастополь.

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#ракетный удар
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Хуситы напали на нефтяной танкер после его остановки в России, сообщили в США
CENTCOM: хуситы атаковали танкер после его остановки в РФ
19 мая 2024, 01:31

Фото: iStock/TebNad

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X заявило, что йеменское движение «Ансар Алла» атаковало нефтяной танкер, который якобы направлялся в Китай после остановки в России.
«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — сообщается в публикации.

По данным CENTCOM, ракетный удар хуситов произошел ночью в субботу, 18 мая, в Красном море. Уточняется, что никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) под командованием военно-морских сил королевства сообщило, что британское судно было повреждено в результате нападения, совершенного в 140,6 км к северо-западу от йеменского порта Ходейда.

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Стало известно о ракетной атаке на Севастополь
Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь
19 мая 2024, 00:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отбивают ракетную атаку на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», – написал он.

Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Затем Развожаев отметил, что, по данным городской службы спасения, гражданская инфраструктура не пострадала.

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 мая Развожаев заявил об отражении массированного удара на Севастополь и уничтожении десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и более пяти беспилотных катеров. Никто не пострадал. Однако обломки сбитых беспилотников упали на подстанцию «Севастополь», в результате чего город частично остался без электричества.

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#ракетный удар
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