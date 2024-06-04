БПЛА RQ-4B Global Hawk США патрулирует пространство над Черным морем у Крыма

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Американский стратегический разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk проводит патрулирование над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова, следует из данных сайта Flightradar24.com.
Дрон направляется к юго-восточной части Черного моря, в район южного побережья Крыма, охватывая такие города, как Алупка и Ялта, согласно данным портала. Полет дрона начался с военно-морской базы США Сигонелла, расположенной на Сицилии.
RQ-4B Global Hawk, разработанный и произведенный американской компанией Northrop Grumman, обладает размахом крыла в 39,6 метра и может подниматься на высоту до 17,7 тысяч метров. Его автономный полет может продолжаться до 32 часов, с дальностью до 22,8 тысячи километров.
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Артем Кузьмин