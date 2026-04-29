В Кремле заявили, что ограничений в культуре требует закон

Пресс-секретарь Кремля Песков: ограничений в культуре требует закон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение ограничений в сфере культуры продиктовали требования действующего законодательства.
Так он ответил на вопрос журналистов о практике запретов, включая удаление сериала и маркировку классической литературы. По словам Пескова, контроль в этой области является прерогативой Министерства культуры, и у общественности не должно быть сомнений, что ведомство будет за этим следить.
«Речь идет о выполнении действующих законов. Мы все должны следовать духу и букве закона», — сказал собеседник на брифинге.Ранее из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» удалили третий сезон детективного сериала «Метод». В пресс-службе «Кинопоиска» объяснили это наличием материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Кроме того, Минцифры утвердило порядок маркировки художественной литературы, содержащей упоминания наркотических и психотропных веществ. Согласно приказу, такие книги должны иметь предупреждающий знак на обложке и возрастную маркировку 18+. Для изданий, выпущенных до 1 сентября 2025 года, разрешается использование специальной наклейки.