В Кремле заявили, что ограничений в культуре требует закон

29 апреля 2026, 17:45

Пресс-секретарь Кремля Песков: ограничений в культуре требует закон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение ограничений в сфере культуры продиктовали требования действующего законодательства.





Так он ответил на вопрос журналистов о практике запретов, включая удаление сериала и маркировку классической литературы. По словам Пескова, контроль в этой области является прерогативой Министерства культуры, и у общественности не должно быть сомнений, что ведомство будет за этим следить.





«Речь идет о выполнении действующих законов. Мы все должны следовать духу и букве закона», — сказал собеседник на брифинге.





