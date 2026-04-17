Песков ответил на новое видео Бони

17 апреля 2026, 15:32

Песков: дальше дискутировать по теме видеообращения блогера Бони нет смысла

Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Нет смысла дальше дискутировать по теме видеообращения блогера Виктории Бони в адрес президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





По его словам, которые приводит РИА Новости, он ответил на этот вопрос накануне и не планирует к нему возвращаться.

«Вчера мне был задан вопрос на этот счет. Я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — сказал Песков.