Песков ответил на новое видео Бони
Песков: дальше дискутировать по теме видеообращения блогера Бони нет смысла
Нет смысла дальше дискутировать по теме видеообращения блогера Виктории Бони в адрес президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит РИА Новости, он ответил на этот вопрос накануне и не планирует к нему возвращаться.
«Вчера мне был задан вопрос на этот счет. Я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — сказал Песков.Ранее Боня записала видеообращение к главе государства, в котором попросила обратить внимание на паводки в Дагестане и выброс мазута в Черном море.
Позже Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели этот ролик. Он подчеркнул, что по затронутым темам «уже ведется большая работа».
После этого блогер записала новое видео со слезами, в котором поблагодарила его за ответ.