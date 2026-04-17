Песков ответил на новое видео Бони

Песков: дальше дискутировать по теме видеообращения блогера Бони нет смысла
Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Нет смысла дальше дискутировать по теме видеообращения блогера Виктории Бони в адрес президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



По его словам, которые приводит РИА Новости, он ответил на этот вопрос накануне и не планирует к нему возвращаться.

«Вчера мне был задан вопрос на этот счет. Я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — сказал Песков.
Ранее Боня записала видеообращение к главе государства, в котором попросила обратить внимание на паводки в Дагестане и выброс мазута в Черном море.

Позже Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели этот ролик. Он подчеркнул, что по затронутым темам «уже ведется большая работа».

После этого блогер записала новое видео со слезами, в котором поблагодарила его за ответ.
Лидия Пономарева

