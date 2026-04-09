Песков рассказал об ущербе России от пиратства

09 апреля 2026, 13:46

Песков: недавние случаи пиратства причинили ущерб российским интересам

Участившиеся за последнее время случаи пиратства в международных водах наносят ущерб в том числе экономическим интересам России.





Об этом на брифинге заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В марте правительство Великобритании объявило, что британские военные получат право подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды королевства. Лондон также анонсировал ужесточение ограничений — доступ в британские воды, включая пролив Ла-Манш, закроют для попавших под санкции судов.





«Эти случаи пиратства, в том числе, наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации», — прокомментировал представитель Кремля.