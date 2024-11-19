В Кремле заявили, что СВО стала войной против НАТО

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
СВО заняла больше времени, так как начиналась против Украины, а продолжается как война против НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире индийского информационного агентства ANI. По его мнению, нельзя ответить на вопрос, когда спецоперация может закончиться.
«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — пояснил представитель Кремля.Песков подчеркнул, что вряд ли возможно назвать сроки окончания СВО, можно точно сказать, что «это закончится, как только мы достигнем наших целей». Он напомнил, что Зеленский специальным указом запретил вести какие-либо переговоры с Россией.
«Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», — заключил пресс-секретарь главы государства.Читайте также:
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