В Кремле заявили, что СВО стала войной против НАТО

СВО заняла больше времени, так как начиналась против Украины, а продолжается как война против НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире индийского информационного агентства ANI. По его мнению, нельзя ответить на вопрос, когда спецоперация может закончиться.