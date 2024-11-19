Песков: СВО продолжится даже в условиях войны Запада против РФ

У боевиков ВСУ наблюдается серьезная нехватка личного состава, и восполнить его будет весьма сложно. Свое мнение на этот счет «Ленте.ру» высказал отставной полковник Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что большая часть годящихся для мобилизации людей уже выехала с Украины.