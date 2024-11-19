Песков: СВО продолжится даже в условиях войны Запада против РФ

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Спецоперация продолжится до достижения поставленных целей даже в условиях войны Запада против России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Военная операция продолжается (до достижения — ред.) поставленных целей. Вы знаете, что специальная военная операция против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране», — заявил Песков.
По его словам, в настоящее время СВО продолжается в условиях войны, развязанной коллективным Западом против России.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы «соответствует международному праву».
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