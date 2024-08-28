Сенатор Цеков назвал истинные причины заявлений Трампа об угрозе мировой войны

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны вызваны желанием запугать демократов.
«Трамп показывает избирателям, что такие действия Вашингтона могут привести к третьей мировой войне, которая коснётся территории непосредственно США. Он говорит правду, стараясь воздействовать на избирателей Демократической партии, убедить их в том, что они должны голосовать за республиканцев», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Цеков.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уточняет свою ядерную доктрину. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение о том, какие разделы этой доктрины нуждаются в уточнении.
«Надо более чётко прописать критерии применения тактического ядерного оружия. В частности, что нападение на Россию со стороны НАТО, даже если это осуществлено с использованием обычных вооружённых сил, это уже Casus belli для ответного применения Россией как тактического, так и стратегического ядерного оружия», — пояснил в беседе с «Царьградом» Коротченко.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что высказывании кандидата на роль президента США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны есть здравое зерно.
Читайте также:
Политолог Мезюхо отметил нюанс в высказывании Трампа про угрозу мировой войны
В Кремле прокомментировали слова Трампа о третьей мировой войне
Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне
Мелисса Тимофеева