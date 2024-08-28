Сенатор Цеков назвал истинные причины заявлений Трампа об угрозе мировой войны

По завершении специальной военной операции на территории Украины российским спецслужбам и правоохранительным органам придется противостоять как организованным подпольным группировкам, так и обычному бандитизму, полагают эксперты. О том, с какими еще вызовами могут столкнуться специальные подразделения и ведомства расскажет редакция «Радио 1».