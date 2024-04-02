В Кремле заявили о продолжающемся терроре Киева после атаки в Нижнекамске

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотника на НПЗ в Нижнекамске. Он заявил, что российские военнослужащие работают, чтобы эту угрозу исключить.
Минувшим утром ВСУ нанесли удар по предприятиям в Татарстане.
В результате происшествия пострадали 12 человек. По информации главы региона, разрушений на предприятии нет, оно продолжает функционировать.
Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о выявлении сотрудниками ФСБ автомобиля, который перевозил взрывчатое вещество. Спикер Кремля назвал инцидент тревожным сигналом, который также говорит о террористических методах киевского режима.
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Анастасия Хохлова