Силы ПВО отразили ракетную атаку над территорией Воронежской области
Сегодня утром системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили не менее шести ракет над территорией Воронежской области. Предварительно, обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня с территории Харьковской области.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько воздушных целей. Жертв и разрушений на земле нет.
Как сообщает Telegram-канал Shot, атаку провела мобильная группа, которая расположена на территории Харьковской области. В настоящее время на месте работают оперативные службы, проводится оценка обстановки.
