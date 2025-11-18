Силы ПВО отразили ракетную атаку над территорией Воронежской области

18 ноября 2025, 16:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Сегодня утром системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили не менее шести ракет над территорией Воронежской области. Предварительно, обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня с территории Харьковской области.